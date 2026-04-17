今月4日、大分市で街路灯が倒壊したことを受け、県が緊急点検を行った結果、これまでに大分市や杵築市など合わせて5基の街路灯で深刻な腐食が見つかり17日までに撤去されました。 【写真を見る】街路灯突然倒壊を受け県調査腐食進んだ5基撤去大分 大分市の国道197号沿いで今月4日、老朽化した街路灯が強風にあおられ突然倒壊しました。大分市では当時最大瞬間風速15.3メートルを観測していました。 これを受けて県は