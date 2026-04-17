柔道の全国大会に出場する小学生の選手らが、4月17日に四国放送を訪れ、大舞台での活躍を誓いました。四国放送を訪れたのは、柔道・藍住真導スポーツ少年団の監督と選手ら8人です。藍住真導スポーツ少年団は、3月15日に開かれた県予選で優勝し、全国大会への切符を掴みました。これで、2年連続30回目の全国大会出場です。訪問を受けて四国放送の岡元直社長は、「優勝目指して頑張ってください、期待しています」と激励