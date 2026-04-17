回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」と、人気アニメ「名探偵コナン」とのコラボキャンペーン第2弾が4月17日から実施。2500円（以下、税込み）の会計ごとに特製グッズがもらえるプレゼントキャンペーンでは、ラバーコースター（全4種）がもらえます。【写真】映画の興奮、再び？ラバーコースターのデザインがアツい！全デザインを見る！キャンペーンは、同アニメの最新劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし