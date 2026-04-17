春華堂が運営する、東京都渋谷区の商業施設「ハラカド」3階・カフェレストラン「HOW’z」にて、たまごっちをイメージしたスイーツまん「HOW’zではっけん！たまごっちまん」をきょう17日より販売開始する。【写真】ほかほか生地×抹茶クリームがたまらない『くちぱっち まっちゃ』昨年11月、同じくハラカド3階に「たまごっち ふぁくとり〜！」がオープンしたことをきっかけに、近所ならではの縁から、HOW’z名物「包図（はうず