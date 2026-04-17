美容室の利用時、指名していないのにいつも同じ美容師が担当することはありませんか。多くの美容室には指名料の制度がありますが、指名料を支払わずに利用し続けるのは失礼にあたるのでしょうか。指名しないことによるデメリットなども含め、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。【実はNG！】「えっ！？」これが、美容室に行くときに着てはいけない“服”の種類です（画