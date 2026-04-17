いじめ、不登校、家庭内のトラブル。子どもたちの複雑な心の問題に向き合う「スクールカウンセラー」。学校現場になくてはならない専門家だが、彼らの労働環境は極めて不安定である。【写真】この記事の写真を見る（2枚）子どもの心を守る専門家たちは、自らの生活の不安とどう向き合っているのか。ここでは、スクールカウンセラー、いじめ第三者委員会等を務める藪下遊氏の『スクールカウンセラーは何を見ているのか』（ちく