天皇皇后両陛下は、6月中旬から下旬にかけ、オランダ・ベルギーを国賓として公式訪問される予定だ。宮内庁によると、両国では国賓として迎えられ、歓迎行事や晩餐会のご出席も検討されているという。両陛下は両国の王室とは、特別に親しいご関係がある。「2006年、天皇ご一家は私的にオランダを訪問し、2週間にわたって静養されています。ご療養中の雅子さまを気遣い、外交ルートを通じてベアトリクス前女王が招待したのです。前女