デュプランティエは4回6安打2失点、2度目の登板も移籍後初勝利ならず■ヤクルト2ー0 DeNA（16日・神宮）DeNAは16日、神宮球場で行われたヤクルト戦に0-2で敗れ、今季のヤクルト戦は5戦全敗となった。開幕カードで3連敗を喫した相手に、またしても勝利を挙げることはできなかった。インフルエンザから復帰し先発したデュプランティエは、2回2死から四球と安打で一、二塁のピンチを招くと、丸山和の左前適時打で先制点を失った。