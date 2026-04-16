●長く辛かった花粉シーズンも、ようやく終息へ●これからは暑さに注意。季節先取りの暖かさがしばらく続く見通し●そろそろ夏服の入れ替えやエアコンの動作確認など、夏の暑さに向けての準備を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう15日(水)は少々まとまった雨となりましたが、きょう16日(木)はしっかりと青空が広がりました。雨上がりの晴天で花粉の飛びやすい条件が整いましたが、先週あたりからヒノキ花粉の飛散も減少傾向に