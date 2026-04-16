2VOCAL×2MCからなる関西出身のボーカルユニット・THE FRANK VOXが、5月20日に発売予定の2ndフルアルバム『VOX LETTER 2』より、先行配信曲「かさぶた」をリリースした。同曲は日本テレビ系『DayDay.』の4月度エンディングテーマとして、絶賛オンエア中。上手くいかない日や過去の失敗と向き合いながらも前へ進もうとする人の姿を描いた、フラボらしい温かなナンバーに仕上がっている。今回はメンバー全員にインタビューを実施。20