◇ファーム・リーグ阪神―ソフトバンク（2026年4月16日SGL尼崎）阪神2軍は16日、ソフトバンクと対戦する。ドラフト1位の立石正広内野手（22）は「3番・左翼」で先発出場。左手首関節炎から復帰2試合目で、実戦で初めて3番に座る。相手先発はプロ通算76勝をマークしている東浜。実績ある右腕にどのような対応するか注目だ。以下は阪神とソフトバンクのスタメン。阪神1（中）岡城2（右）福島 3（左）立石 4（指）