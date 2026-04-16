&TEAMが、4月21日(火)にリリースを控えた3rd EP『We on Fire』の発売記念ショーケースを開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。&TEAMにとって、2025年は飛躍の一年となった。10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーの成功、日本アーティスト史上初となる日韓両国でのミリオン達成、第67回日本レコード大賞での「特別国際音楽賞」受賞、そして第76回NHK紅白歌合戦への初出場。名実ともにグローバルア