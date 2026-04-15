「アーバンリサーチ（URBAN RESEARCH）」が、「ディッキーズ（Dickies）」と「セモー（semoh）」がコラボレーションしたカプセルコレクションを発売する。4月21日から、アーバンリサーチ公式オンラインストアおよびアーバンリサーチ各店で取り扱う。これに先立ち、アーバンリサーチ KYOTOでは4月17日から先行販売を実施する。【画像をもっと見る】セモーは、2012年春夏シーズンにスタート。生地や衣服、フランスアンティークに