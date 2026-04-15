ディッキーズ × セモー、ジャケットとパンツの2型をアーバンリサーチで販売

「アーバンリサーチ（URBAN RESEARCH）」が、「ディッキーズ（Dickies）」と「セモー（semoh）」がコラボレーションしたカプセルコレクションを発売する。4月21日から、アーバンリサーチ公式オンラインストアおよびアーバンリサーチ各店で取り扱う。これに先立ち、アーバンリサーチ KYOTOでは4月17日から先行販売を実施する。

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セモーは、2012年春夏シーズンにスタート。生地や衣服、フランスアンティークにまつわる職種を経たデザイナー上山浩征の審美眼を反映したカジュアルウェアを販売している。

コラボコレクションは、ディッキーズを象徴する「アイゼンハワージャケット」と伝統のT／Cツイル生地を用いた「5ポケットパンツ」の2型をラインナップ。ヴィジュアルは、タイニーヴァイセズ（TINYVICES）の設立者で、キュレーターや写真家としても活動するティム・バーバー（Tim Barber）が撮り下ろした。

アイゼンハワージャケット（3万9600円）は、軍用ジャケットをベースにセモーの視点から現代的にアレンジ。襟の配色を切り替えたり、セモーオリジナルのホーンボタンと高品質なファスナー用いたほか、背面にはティム・バーバーの作品集「Blues」から選出した作品をシルクスクリーンプリントでデザインした。

5ポケットパンツ（3万800円）は、セモー独自の微フレアシルエットのパターンをもとに、ディッキーズの代名詞であるコットン／ポリエステル生地で製作。オリジナルのホーンボタンを配し、裏地にはコラボレーションロゴをあしらった。アイテムは、いずれもブラックとグレーの2色、1から3までの3サイズを用意する。

なお同コレクション発売に際し、URBAN RESEARCH KYOTOで特別展示・販売「TINYVICES ARCHIVES」を開催。期間は、京都国際写真祭の「KG+」会期に合わせた4月17日から5月6日までで、ティム・バーバーがキュレーションしたタイニーヴァイセズのアーカイヴ作品を展示するほか、アーバンリサーチが別注し、同氏がグラフィックを手掛けた限定アイテムを販売する。

◾️TINYVICES ARCHIVES会期：2026年4月17日（月）〜2026年5月6日（水）

会場：URBAN RESEARCH KYOTO

所在地：京都府京都市中京区円福寺前町285

◾️アーバンリサーチ公式オンラインストア