上戸彩、柔らかな表情で語る『SAKAMOTO DAYS』坂本葵役への想い 目黒蓮主演の映画「SAKAMOTO DAYS」が、4月29日(水・祝)に全国公開される。鈴木祐斗の人気漫画を実写化した本作。「史上最強」と言われた殺し屋・坂本太郎(目黒蓮)は、ある日恋に落ちて殺し屋をあっさりと引退！結婚して家族を持ち、個人商店の店長となるが、かつての面影がないほど太ってしまう。そんな彼の首に10億円の懸賞金がかけられて...。今回は、坂本