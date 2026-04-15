完実電気は4月17日、フランスのオーディオブランド「We Are Rewind」のカセットプレイヤー搭載Bluetoothスピーカー「GB-001」を発売する。市場予想売価は8万9990円。●見た目だけじゃない 音質を追求し使い方もいろいろ！新製品は、1980年代を象徴するブームボックスをネオレトロデザインで現代的に再解釈した高性能Bluetoothスピーカー。ブラッシュドアルミニウムなどの高品質素材を採用し、耐久性とデザイン性を兼ね備えてい