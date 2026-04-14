第1打席に死球を受け、連続試合出塁は47となった【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたメッツ戦の第1打席に右背中付近に死球を受けた。絶叫して苦悶の表情を浮かべ、球場はブーイングが起きた。これに米記者たちも次々と反応した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者「ショ