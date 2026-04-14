徳島藩を治めた蜂須賀家の家祖、蜂須賀正勝の生誕500年を記念した企画展が、徳島城博物館で開かれています。この企画展では、蜂須賀正勝の嫡男、藩祖・家政から最後の徳島藩主・茂韶まで、15代にわたる蜂須賀家当主の肖像画や文献などの資料が、前後期に分けて130点ほど展示されます。こちらは初代藩主・至鎮が15歳の時、関ヶ原の戦いで使用した甲冑です。胴の部分には、神仏のご加護を願い、龍の装飾が施されています。こちらは、