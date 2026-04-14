よく耳にする「残クレ」 結局良いの？悪いの？ここ最近の車の購入方法において、「残クレ（残価設定クレジットローン）」という言葉を耳にする機会が増えました。残クレ自体は20年以上も前から存在していた“クルマの買い方”でしたが、最近ではあまり良いイメージを持たない人もいます。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「アルファード」“最安”グレードです！ 画像で見る（30枚以上）そもそも残クレとはどのような購