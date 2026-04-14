とちぎテレビ 藤の花の名所として知られる足利市の「あしかがフラワーパーク」では、早咲きの藤が見ごろを迎えています。 春のそよ風にゆらゆらと揺れる薄紅色の藤の花。 あしかがフラワーパークでは、種類の異なる藤の花が順番に開花する様子を楽しめる「ふじのはな物語」が始まっています。 園によりますと、園内にある３５０本以上の藤のうち、「うす紅藤」が見ごろを迎え、この先１週間