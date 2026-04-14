の人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」最終シーズンがいよいよ配信開始となった。お気に入りのキャラクターの物語も、まもなく終幕ということになってしまう。 今シーズン、特に注目したいのはAトレインとキミコ。ともに、シリーズ開始時から変化の大きいキャラクターだ。Aトレインは傲慢な性格やヴォート社のしがらみを克服し、よりヒーローらしいキャラク