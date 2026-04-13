4月10日夜、藍住町のアパートで2人組の男が男性を鉄パイプのようなもので殴り逃走している事件で、被害男性が「犯人とは面識がない」と話していることが分かりました（近隣の人）「叫び声が聞こえたとかマンションの人は言ってた」「早く捕まってほしいですけど、この辺でも珍しい話なので」事件があったのは藍住町徳命にあるアパートです。警察によりますと10日の午後8時ごろ、このアパートに住む女性から「叫