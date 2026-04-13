モヤシを冷凍保存するコツについて、ニチレイフーズがXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがモヤシの“失敗しない保存法”です！ニチレイフーズは「モヤシはおいしく冷凍できます」「モヤシをおいしさキープで冷凍するならこの方法」と投稿。モヤシの冷凍保存法について、次のように紹介しています。【モヤシの冷凍保存法】（1）モヤシ1袋(約200グラム)を流水で洗って水気