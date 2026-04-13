日米交渉で対米投資のひとつに選ばれた人工ダイヤモンド日米交渉で対米投資のひとつに選ばれたのは「人工ダイヤモンド」だった。なぜ、ダイヤモンドが？何に使えるのか？そんな疑問を世界トップクラスの人工ダイヤモンド合成会社に聞いた！【表】ダイヤモンドの種類ほか＊＊＊【人工ダイヤモンドが半導体になる!?】2月18日に日米両政府は約85兆円に上る対米投資の第1弾として、「ガス火力発電所」「原油輸出施設」「人工ダ