[4.12 オランダ・エールディビジ第30節](ホッフェルトスタディオン)※21:30開始<出場メンバー>[NECナイメヘン]先発GK 1 ゴンザロ・クレッタスDF 3 フィリップ・サンドレルDF 4 アフメッジャン・カプランDF 14 エリ・ダサMF 6 ダルコ・ネヤシュミッチMF 10 チャロン・チェリーMF 11 バサル・オナルMF 20 ノエ・ルブレトンMF 23 佐野航大MF 25 サミ・ウィッサFW 30 ブライアン・リンセン控えGK 22 ヤスパー・シレッセンDF 2 ブ