NECvsフェイエノールト スタメン発表
[4.12 オランダ・エールディビジ第30節](ホッフェルトスタディオン)
※21:30開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 4 アフメッジャン・カプラン
DF 14 エリ・ダサ
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 20 M. Deijl
DF 24 タイス・クラーイエベルト
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
FW 44 T. van den Elshout
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 18 ゲルノト・トラウナー
MF 72 H. Agboluaje
MF 79 I. Grootfaam
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
FW 68 J. Zinhagel
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※21:30開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 4 アフメッジャン・カプラン
DF 14 エリ・ダサ
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 20 M. Deijl
DF 24 タイス・クラーイエベルト
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
FW 44 T. van den Elshout
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 18 ゲルノト・トラウナー
MF 72 H. Agboluaje
MF 79 I. Grootfaam
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
FW 68 J. Zinhagel
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります