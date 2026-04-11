今回は丸の内のお好み焼き屋さんへ！「もやしソバ」をこよなく愛するピエール瀧が、名店をめぐりながら、もやしソバとは何なのかを考えたり考えなかったりするこの連載。もやしソバはいろんな店で出合えます。お好み焼き屋さんにだってあるんです。今回は、お好み焼き屋さんだからこその楽しみ方を知りました！＊＊＊【写真】お好み焼き屋さんにだって、もやしソバはある！――今回は「きじ丸の内店」に来ています。ここは、お好