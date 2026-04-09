犬が「亡くなる夢」にはどんな意味がある？ 愛犬が死んでしまう夢を見ると、「本当に何か悪いことが起きるのではないか」と怖くなってしまいますよね。 しかし、夢占いにおいて死は「再生」や「新しいスタート」を意味するポジティブなものです。決して愛犬の寿命を予言するものではありませんので、まずは安心してください。 この夢の多くは、今の状況が好転したり、あなた自身の心が成長したりすることを伝