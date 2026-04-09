県内のほとんどの小中学校で4月9日に入学式が行われ、徳島市の小学校でも、新１年生たちが初めての学校生活をスタートさせました。徳島市の富田小学校では保護者らが見守る中、新１年生33人が入学式に臨みました。はじめに、田村康治校長が「元気に挨拶する、たくさん友達をつくる、先生の話をしっかり聞く、この3つをしっかり守って楽しい学校生活を過ごしてください」と式辞を述べました。このあと在校生を代表して、6年生