県内の多くの公立高校では4月8日に入学式が行われ、真新しい制服に身を包みんだ若者たちが高校生活をスタートさせましたこのうち、徳島市の城東高校には8日、普通科274人が入学しました。式では、新入生ひとりひとりの名前が読み上げられ、入学が許可されたあと、木屋村浩章校長が「城東ならではの特色ある様々な取り組みを活用して、充実した高校生活を送って欲しい」と歓迎の言葉を贈りました。これを受け、新入生を代表し