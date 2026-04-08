電気で走るEVスクールバスがこのほど、県内で初めて四国大学に導入され4月7日、お披露目式が行われました。7日、四国大学でお披露目されたのは、バッテリーに蓄えた電気だけで走るEVスクールバスです。フル充電で約150キロの走行が可能で、CO2を排出せず、災害時には電源としても利用できます。車内は障害者にも優しいフルフラット仕様で、座席は20席、最大定員は68人です。大学がスクールバス事業を委託