11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！みなさんは海外パークに行ったことありますか？？私は、以前MV撮影でハワイに行った時にちらっとアウラニをお散歩しに行ったくらいで、それ以外はありません…。SNSで色々見たりし