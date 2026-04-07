MLB・メッツは日本時間7日、フアン・ソト選手が10日間の負傷者リスト入りしたと発表しました。日本時間4日のジャイアンツ戦に「2番・レフト」で先発出場したソト選手。初回の第1打席、ライト前ヒットで出塁すると、続くボー・ビシェット選手のタイムリーヒットで一気に3塁へ。ノーアウト1、3塁と好機を演出しましたが、この走塁中にふくらはぎを負傷。そのウラの守備からタイロン・テーラー選手と交代になり、そのままベンチへ下が