MLB・メッツは日本時間7日、フアン・ソト選手が10日間の負傷者リスト入りしたと発表しました。

日本時間4日のジャイアンツ戦に「2番・レフト」で先発出場したソト選手。初回の第1打席、ライト前ヒットで出塁すると、続くボー・ビシェット選手のタイムリーヒットで一気に3塁へ。ノーアウト1、3塁と好機を演出しましたが、この走塁中にふくらはぎを負傷。そのウラの守備からタイロン・テーラー選手と交代になり、そのままベンチへ下がっていました。

ソト選手の負傷について、メッツは「右ふくらはぎの肉離れ」と明かし2、3週間は戦列を離れる見込みであると発表しています。

2025年シーズンから、大谷翔平選手を超えるメジャー史上最高額となる15年総額7億6500万ドル(当時約1160億円)でヤンキースからメッツへ移籍したソト選手。移籍1年目の昨季は160試合に出場し577打数、152安打、43本塁打、打率.263をマークする活躍。今季もここまで8試合で打率.355、1本塁打と打撃好調をキープしていただけに、チームにとって大きな痛手となりました。