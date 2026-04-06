ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月6日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演。3月31日の閣議で基本方針が決まった、シェルターの設置について解説した。 長野智子「シェルターに関する政府の基本方針がまとまった、ということですね。いつの間に