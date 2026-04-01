リクルートホールディングスは大幅続伸している。３月３１日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を６４００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．５８％）、または３５００億円としており、取得期間は４月１日から１１月３０日まで。東京証券取引所における市場買い付けのほか、東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）により取得する。 出所：MINKABU