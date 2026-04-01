キオクシアホールディングスが５営業日ぶりに大きく切り返しているほか、アドバンテスト、東京エレクトロンも満を持して急反発と半導体セクターの主力銘柄が軒並みカイ気配スタートでリバウンドに転じている。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数がいずれも大幅に上昇し、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は６％を超える急騰となった。エヌビディア＜NVDA