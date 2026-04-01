脳梗塞や脳出血、くも膜下出血といった脳卒中とともに恐ろしい病気とされているのが「脳腫瘍」です。発見が遅れると、命に関わる危険があります。「頭痛の症状に悩まされるようになった」「最近、物忘れが増えた」などの症状が出るようになったら脳からのSOSかもしれません。脳腫瘍に初期症状はあるのでしょうか。晃友相模原病院（相模原市緑区）の脳神経外科医・榊原夢太郎さんに、詳しく話を聞きました。【要注意】ただの頭痛