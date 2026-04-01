福岡空港国内線のフードコートが4月1日、リニューアルオープンします。滑走路を一望できる“特等席”で味わえるのは、九州グルメの数々です。■永易友希記者「これまでは高級感あるシックな雰囲気だったフードコートエリアが、あすからは、3階に移転して開放的な空間に生まれ変わります。」4月1日、福岡空港国内線ビルでリニューアルオープンする「the foodtimes（ザ・フー