福岡空港国内線のフードコートが4月1日、リニューアルオープンします。滑走路を一望できる“特等席”で味わえるのは、九州グルメの数々です。



■永易友希記者

「これまでは高級感あるシックな雰囲気だったフードコートエリアが、あすからは、3階に移転して開放的な空間に生まれ変わります。」



4月1日、福岡空港国内線ビルでリニューアルオープンする「the foodtimes（ザ・フードタイムズ）」。





コンセプトは「大人も子どもも一緒に満喫できるフードホール」です。およそ1250平方メートルのフロアには、福岡空港初出店を含む九州発祥の8つの店がそろいました。

こちらは、福岡県内に14店舗を構えるステーキ専門店。人気メニューのサーロインステーキは、付け合わせにニンジンやジャガイモなどが添えられ、ボリューム満点です。



■永易記者

「お箸で持っただけでお肉のやわらかさが伝わってきます。いただきます。口の中でとろけます。ジャポネソースがからまって、バクバク食べてしまいます。」



こちらは、福岡市に本店がある海鮮丼の専門店です。



「日の出スペシャル丼」は、国産の米に、その日仕入れた9種類のネタをのせた一品です。自家製のごま醤油をかけて味わいます。

ほかにも、とろけるチーズと卵がからむ北九州市・門司港発祥の「焼きカレー」や、ガブリといきたい長崎県佐世保市のご当地グルメ「佐世保バーガー」など、数々の九州グルメが堪能できます。



■永易記者

「イートインコーナーの魅力は、なんと言っても目の前に広がる滑走路です。飛行機を見ながら食事を楽しめます。」

およそ400の座席には、ベビーチェア付きのテーブルや靴を脱いでくつろげる「ファミリーエリア」などが用意され、子ども連れでも利用しやすくなりました。



国内線ターミナルと一体となる複合施設の整備が進む福岡空港。今回のフードコートのリニューアルもその一環です。

■FIAC（福岡国際空港）・岩本哲也 国内営業開発課長

「福岡の方が自慢できるような空港に生まれ変わっていきたい。その先陣を切るのがこのエリアです。」



旅の満足度をさらに上げてくれそうな福岡空港の九州グルメ。リニューアルしたフードコートは、4月1日、オープンします。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月31日午後5時すぎ放送