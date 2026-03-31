中国科学技術協会と北京市政府が共催する2026中国SF大会が27日午前、首鋼園で開幕した。開幕式では、中国科学普及研究所が「2026中国SF産業報告」を発表した。中国の25年のSF産業の総売上高は1261億元（約2兆9000億円）に達し、3年連続で1000億元の大台を突破した。中国のSF産業は質の高い発展の新たな段階へと着実に歩みを進めている。人民網が伝えた。報告は、SF読書、SF映像、SFゲーム、SF関連グッズ、SF文化観光の5つの中核分