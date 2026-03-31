eBay Japanが運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、2026年4月1日から9日までの期間限定で、「20％メガポセール」を開催します。新生活の準備にも嬉しいお得なセール期間中、セール対象商品が最大10％オフになるクーポンと、10％ポイント還元を組み合わせることで、 "最大20％お得"に買い物ができるセールです。10％割引クーポンはセール期間中に1回につき5枚ずつ、合計3回プレゼントされます。1枚で最大1万円