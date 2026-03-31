【Qoo10】最大1万円割引＆最大1万円分のポイントをゲット！「20％メガポセール」は4月1日から9日まで。

eBay Japanが運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、2026年4月1日から9日までの期間限定で、「20％メガポセール」を開催します。

新生活の準備にも嬉しいお得なセール

期間中、セール対象商品が最大10％オフになるクーポンと、10％ポイント還元を組み合わせることで、 "最大20％お得"に買い物ができるセールです。

10％割引クーポンはセール期間中に1回につき5枚ずつ、合計3回プレゼントされます。1枚で最大1万円の割引が可能で、100円以上の購入時に利用できます。

ポイント還元はセール対象商品購入で、商品金額の10％分がポイントとしてもらえます。1回の注文で最大1万円分のポイントが還元されます。

クーポンやポイント還元についての詳細はキャンペーンページで確認してください。

パワーパフ ガールズが「20％メガポセール」と初コラボ

今回のセールでは、世界で愛されるキュートなスーパーヒロイン「パワーパフ ガールズ」がスペシャルサポーターとして登場。

初コラボレーションした新CMでは、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人が、それぞれの個性あふれる「かわいくて最強のお買い物スタイル」で、Qoo10の「20％メガポセール」での楽しいお買い物とワクワクを届けています。

新CMは、首都圏JR主要10路線＋ゆりかもめ、東京メトロの他、名古屋、大阪、福岡の電車内モニターやWEB CM、SNS広告にて配信。

Qoo10公式YouTubeチャンネルではCM動画を先行公開しています。

キュート＆ポップなパワーパフ ガールズのCMが気になる人は、チェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements （C）＆ Cartoon Network. (s26)

東京バーゲンマニア編集部