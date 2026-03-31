犬が『上目遣い』をする心理５選 愛犬が上目遣いでじっと見つめてくることはありませんか。ここでは、犬が上目遣いをする心理を紹介します。なぜ上目遣いでじっと見てくるのか、何を考えているのかを深掘りしていきましょう。 1.甘えたい 犬は甘えたいとき、近くにやってきてじっと飼い主を上目遣いで見つめることがあります。目の前にやってきて、隣にやってきて、時には膝の上に乗って上目遣いで見つめてくることもあるかも