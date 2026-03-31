イメージアップのためだけに女性を管理職にする事例「対外的なイメージアップを図るために、期限直前になって女性社員を急いで管理職に昇進させるケースが多いと感じます。しかし、日本社会は、家事・育児の負担が依然として女性に偏っている現状があり、さらに長時間労働が常態化していて、昇進した女性にさらに負担をかける形になりがちです。それにより心を病んだり、ストレスから浮気に走るケースもあります」こう語るのは、キ