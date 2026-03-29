軽いし広い…？ヨーロッパの大手LCC（格安航空会社）、イージージェットが、ミラス・エアクラフト・シーティング社製の次世代型エコノミーシート「ケストレル」を2028年から納入されるエアバスA320neoおよびA321neoの新造機（計237機）に導入すると発表しました。この新座席をイージージェットは「先進的」と評しています。どういったものなのでしょうか。【写真】えっ…これが「革新的エコノミー席」驚愕の全貌です「ケストレル