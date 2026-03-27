BTSがきょう27日、リミックスアルバム『KEEP SWIMMING』をリリースした。同作には、20日にリリースされた5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」とインストゥルメンタルに加え、7人のメンバーそれぞれの音楽的志向を反映して編曲した7曲を収録し、計9曲で構成されている。【動画】圧巻の映像！『BTS THE CITY ARIRANG』RMは原曲に落ち着いたチルヒップホップの要素を取り入れ、より穏やかでリラックスした雰囲気の「SWIM