BTS、リミックスアルバム『KEEP SWIMMING』リリース メンバー7人が手がけた多彩なアレンジ収録
BTSがきょう27日、リミックスアルバム『KEEP SWIMMING』をリリースした。同作には、20日にリリースされた5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」とインストゥルメンタルに加え、7人のメンバーそれぞれの音楽的志向を反映して編曲した7曲を収録し、計9曲で構成されている。
【動画】圧巻の映像！『BTS THE CITY ARIRANG』
RMは原曲に落ち着いたチルヒップホップの要素を取り入れ、より穏やかでリラックスした雰囲気の「SWIM」を完成させた。Jinはブリットロックとパンクロックを融合したオルタナティブロックなアレンジで、力強いエネルギーを吹き込んでいる。
SUGAは立体感のあるクラブサウンドが際立つメロディックテクノで、楽曲に深みを加えており、j-hopeはラテンの感性が滲（にじ）むギターとピアノの旋律を軸に、異国的なグルーヴを生かしたアフロビートバージョンを披露した。JiminによるスロージャムR＆Bバージョンは、ソウルフルなギターと柔らかな鍵盤サウンド、バウンス感のあるドラムを加え、官能美と感性を同時に引き立てている。
Vはパワフルなベースと変形したテクスチャが合わさったエレクトロニックリミックスで、楽曲の洗練された魅力を引き上げた。Jung Kookはアコースティックなローファイギターと温かみのあるボーカルで、原曲が持つ穏やかな感性をさらに際立たせている。
BTSメンバーは、ロサンゼルスで開催された『2026 iHeartRadio Music Awards』でも活躍を見せた。j-hopeは「MONA LISA」で「Favorite TikTok Dance」部門を受賞した。同曲は、魅力的な相手への賛歌を、世紀の名作「モナ・リザ」になぞらえて表現した楽曲。
JiminとJung Kookが出演したディズニープラスのオリジナルシリーズ『Are You Sure?!』シーズン2は、「Favorite On Screen」部門を受賞した。同作は、スイスとベトナムを舞台に、2人が繰り広げる予測不能な友情旅行の様子を収めた作品となっている。
さらに、Netflixにてドキュメンタリー映画『BTS：THE RETURN』も公開された。約3年9ヶ月ぶりに新譜をリリースするBTSが音楽制作の過程で抱いた葛藤と“今のBTS”が完成されていく過程が収められている。
【動画】圧巻の映像！『BTS THE CITY ARIRANG』
RMは原曲に落ち着いたチルヒップホップの要素を取り入れ、より穏やかでリラックスした雰囲気の「SWIM」を完成させた。Jinはブリットロックとパンクロックを融合したオルタナティブロックなアレンジで、力強いエネルギーを吹き込んでいる。
Vはパワフルなベースと変形したテクスチャが合わさったエレクトロニックリミックスで、楽曲の洗練された魅力を引き上げた。Jung Kookはアコースティックなローファイギターと温かみのあるボーカルで、原曲が持つ穏やかな感性をさらに際立たせている。
BTSメンバーは、ロサンゼルスで開催された『2026 iHeartRadio Music Awards』でも活躍を見せた。j-hopeは「MONA LISA」で「Favorite TikTok Dance」部門を受賞した。同曲は、魅力的な相手への賛歌を、世紀の名作「モナ・リザ」になぞらえて表現した楽曲。
JiminとJung Kookが出演したディズニープラスのオリジナルシリーズ『Are You Sure?!』シーズン2は、「Favorite On Screen」部門を受賞した。同作は、スイスとベトナムを舞台に、2人が繰り広げる予測不能な友情旅行の様子を収めた作品となっている。
さらに、Netflixにてドキュメンタリー映画『BTS：THE RETURN』も公開された。約3年9ヶ月ぶりに新譜をリリースするBTSが音楽制作の過程で抱いた葛藤と“今のBTS”が完成されていく過程が収められている。