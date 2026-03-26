女優でタレントの川口葵が25日にインスタグラムを更新。衝撃的な寝相を公開した。【写真】川口葵、実の弟＆妹と3ショット川口が「嫌いにならないでね！笑」と投稿したのはある日の寝相を収めたオフショット。写真には、ベッドの上で両足を開きつつ足の裏を合わせて眠る川口の姿が収められている。投稿の中で川口は「ある日の寝相こんなものです、、映えとは笑」とつづり「特に足が合わさってるのが癖強めですね」とコメント