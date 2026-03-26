「嫌いにならないでね！笑」武尊の妻・川口葵、衝撃的な姿に反響「ギャップ萌え」
女優でタレントの川口葵が25日にインスタグラムを更新。衝撃的な寝相を公開した。
【写真】川口葵、実の弟＆妹と3ショット
川口が「嫌いにならないでね！笑」と投稿したのはある日の寝相を収めたオフショット。写真には、ベッドの上で両足を開きつつ足の裏を合わせて眠る川口の姿が収められている。投稿の中で川口は「ある日の寝相 こんなものです、、映えとは笑」とつづり「特に足が合わさってるのが癖強めですね」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「えっ!?これほんとに葵ちゃん!?ギャップ萌え」「身体柔らかくてうらやましいです（笑）」「葵ちゃん、ほとんど子供ですね！」などの声が集まっている。
■川口葵（かわぐち あおい）
1998年11月26日生まれ、兵庫県出身。明石市の港町から女優を目指して上京。2021年まで放送されていたバラエティー『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）に出演し話題に。番組出演後には週刊誌のグラビアに登場し、情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）にも出演。2025年7月にはキックボクサーの武尊との結婚を発表した。
引用：「川口葵」インスタグラム（＠kawaguchiaoi_1126）
【写真】川口葵、実の弟＆妹と3ショット
川口が「嫌いにならないでね！笑」と投稿したのはある日の寝相を収めたオフショット。写真には、ベッドの上で両足を開きつつ足の裏を合わせて眠る川口の姿が収められている。投稿の中で川口は「ある日の寝相 こんなものです、、映えとは笑」とつづり「特に足が合わさってるのが癖強めですね」とコメントしている。
■川口葵（かわぐち あおい）
1998年11月26日生まれ、兵庫県出身。明石市の港町から女優を目指して上京。2021年まで放送されていたバラエティー『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）に出演し話題に。番組出演後には週刊誌のグラビアに登場し、情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）にも出演。2025年7月にはキックボクサーの武尊との結婚を発表した。
引用：「川口葵」インスタグラム（＠kawaguchiaoi_1126）